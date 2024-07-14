سلامة الغذاء: تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق حفاظا على صحة المستهلكين

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم ، عن تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات ،و ذلك في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد و إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة و حفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 20 حملة تفتيشية موسعة على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن توابل وشطة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، نص طن بندق ولوز منتهي الصلاحية، 3000 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت، وتم تنفيذ 20 قرار نيابة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 50 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 500 كجم (لحوم، دواجن) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 35 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج، فارسكور، السرو).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 212 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 3 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت خميس، ميت غمر، طلخا).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 249 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 10 محاضر عدم وجود شهادات صحية، عدم تطبيق الاشتراطات، محاضر غلق، محضر تحفظ.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 8 حملات تفتيشية على عدد 25 منشأة غذائية في نطاق مراكز (حي غرب، حي شرق، مدينة ناصر)، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 2 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسون 7 حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 4 حملات تفتيشية على 8 منشآت غذائية أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر إعدام لتلك المنتجات، كما تم أخد تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق إشترطات سلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة 21 حملة تفتيشية على 167 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، ابوحمص، كفرالدوار، حوش عيسى، إيتاى البارود، كوم حماده، شبراخيت) .

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 253 عبوة مواد غذائية مختلفة الأصناف والأوزان منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء.