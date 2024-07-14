اليوم.. تشييع جثمان اللاعبة شذي نجم بطلة السباحة بمسقط رأسها بالغربية

تجرى فى قرية كفرفرسيس التابعة لمركز زفتى فى محافظة الغربية، بعد ظهر اليوم الأحد، مراسم تشييع جثمان " شذى نجم" بطلة السباحة بنادى طنطا الرياضى، والذى وصل جثمانها ليلا إلى القرية، وذلك بمشاركة أهالى القرية وذويها ومسئولى نادى طنطا، ومن المنتظر مشاركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية فى تشييع الجثمان.

وكان محافظ الغربية؛ وفاة لاعبة وبطلة السباحة بنادى طنطا شذى نجم؛ مقدما لأسرتها خالص التعازى داعيا من الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وأعلن مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي برئاسة المحاسب فايز عريبي تعليق النشاط الرياضي في جميع الألعاب الرياضية بالنادي وإعلان الحداد لمدة ثلاثة إيام وذلك حداداً علي روح بطلة السباحة في النادي البطلة شذي نجم التي وافتها المنيه أمس السبت، كما قرر النادى إقامة عزاء للبطلة الراحلة فى مقر النادى.

وكان مجلس الإدارة وأسرة النشاط الرياضي قد نعت بطلة النادي والتي لازمت فراش المرض قرابة الشهرين بعد تعرضها لحالة توقف في القلب بشكل مفاجئ خلال التمرين بنادى طنطا، ورغم محاولات إسعافها ونقلها الي أحد المستشفيات الخاصة ورغم المحاولات الطبية إلا أنها فارقت الحياة.