محافظ الشرقية يشيد بمجهودات جهاز شئون البيئة

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية في التفتيش على 140 منشأة صناعية ، وتنفيذ 404 نشاط توعوي وتقييم 823 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئي (أ - ب) وفحص 79 شكوى بيئية وتنفيذ (33) حملة لفحص عوادم (2100) سيارة تعمل بالبنزين والسولار.

وأوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن جهود جهاز شؤون البيئة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 م كالتالي.

التفتيش على (140) منشأه صناعية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الأمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة

وتحقيقاً للتنمية المستدامة ، ففي مجال دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة تم تقييم 823 نشاط لدراسة مشروعات تقييم أثر بيئي (أ - ب) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص .

وفى مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة ، ونشر الوعى البيئي لدى فئات المجتمع المتنوعة ( المرأة - الشباب - المزارعين - العاملين بالجهات الحكومية - طلبة المدارس والجامعات ) وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية (الوحدات المحلية - التربية والتعليم - الزراعة – الصحة - الشباب والرياضة - قصر الثقافة) قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 404 نشاط توعوي ما بين (ندوات توعوية - ورش عمل - حملات توعية ) ، وكان من أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها ( التغيرات المناخية - تلوث الهواء - المخلفات الصلبة والخطرة - ترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية - الحد من إستخدام البلاستيك).

واستجابة لشكاوى المواطنين في مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ، قامت إدارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة بفحص 79 شكوى بيئية متنوعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى مجال الحفاظ على جودة نوعية موارد البيئة ( الماء – الهواء ) تم اخذ 107 عينة من مخلفات المنشآت الصناعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بالإضافة لتنفيذ (33) حملة لفحص عوادم (2100) سيارة بمركزي الزقازيق وبلبيس (810) سيارة تعمل بالبنزين و (1290) سيارة تعمل بالسولار و تبين مخالفة (412) سيارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكيها.