7 شهداء فلسطينيين ومصابون جراء استهداف الاحتلال منزلا شمال غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة، عن سقوط 7 شهداء وعدد من المصابين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي الشيخ رضوان شمال القطاع.

ونقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن إعلام فلسطيني، اليوم الأحد، انه استشهد 12 فلسطينيًا في مدينة غزة شمالي القطاع خلال الساعات الماضية.

وفي سياق متصل أفادت "القاهرة الإخبارية"، بوجود قصف الآن في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، أسفر عن ارتقاء شهيدين وعدد من المصابين، كما أدى إلى دمار وخراب المنازل والمناطق في الجنوب.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 282 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية ومواثيق حماية حقوق الإنسان.