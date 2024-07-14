سلامة الغذاء: تسجيل وترخيص 55 منتجا غذائيا الأسبوع الماضي

كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 25 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 6 - 12 يوليو، قيام الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 55 منتج و5 شركات، كما فحصت الإدارة 886 منتج جديد، و أصدرت 18 شهادة بيع حر.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 46 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، و جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 18 شكوى وجاري فحص 28 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 294 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( أسوان، الغربية، الغردقة، القاهرة، الجيزة، الدقهلية، أسيوط، الاسماعيلية والوادي الجديد ) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 36 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 500 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 225 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 200 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات ( الجيزة، القاهرة، البحيرة، أسيوط، الشرقية، الدقهلية، سوهاج، بني سويف، المنيا، الاسكندرية والبحر الأحمر ) .

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنيا، الغربية، البحيرة، الفيوم، الاسكندرية، المنوفية والدقهلية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 63 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات ( القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر، أسوان، مرسى مطروح والأقصر ) .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات ( القاهرة، الغربية وأسيوط )

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 455 طلب تظلم وارد من المواني المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 17 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

و أجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 41 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء،

و أصدرت الإدارة 11 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

