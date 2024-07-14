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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اضطراب حركة الملاحة بالإسكندرية وتحذيرات لزوار الشواطئ

اضطراب في حركة الملاحة
اضطراب في حركة الملاحة بالبحر المتوسط
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تشهد محافظة الإسكندرية انخفاض في درجات الحرارة بقيمة 3 درجات، حيث سجلت اليوم درجة 30 درجة، مع سرعة رياح 21 كم/ ساعة، استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى 66%.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم من (2-3) درجات، والعظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 35 درجة مئوية.

كما يوجد نشاط في الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وهناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على شواطئ  البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (1.5- 2.5)م، لذا يجب على السادة المصطافين مراعاة ذلك.

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