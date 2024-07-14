أوضاع كارثية فى غزة وتلوث المياه 100%

قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، بشير جبر، إنه تم استشهاد 17 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 50 آخرين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة الليلة الماضية.



وأشار إلى صعوبة الحياة في قطاع غزة من حيث انعدام المياه الصالحة للشرب ولا يوجد طعام في قطاع غزة نظرًا لتوقف إمدادات المساعدات جراء العملية العسكرية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بجانب انعدام الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات التي تقوم بتقديم خدماتها للمرضي والجرحي مما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية.

كما لفت إلى أن الأوضاع الإنسانية والصحية كارثية في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منوهًا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت أمس مجزرة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 90 مواطنًا، نصفهم من الأطفال والنساء، وإصابة 300 آخرين، كما ارتفعت حصيلة المجازر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إلى 20 شهيدًا وعشرات الجرحى، بعد أن استُهدف مصلى قرب المسجد الأبيض في المخيم.



ونوه بأن هناك سوءًا في خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة ما يعد تشويشًا واضحًا على الخدمات التي تفيد المواطن الفلسطيني، وتمنعه من التواصل مع العالم الخارجي، ولكن فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة منهار تمامًا لا يوجد طعام، بجانب تلوث المياه بنسبة 100%، وتكدس أكوام القمامة ومياه الصرف الصحي بالقرب من خيام النازحين أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة، ومنها الأمراض الخطيرة مثل الأمراض الجلدية وفيروس سي، وباقي الأمراض التي باتت تنتشر وتظهر في صفوف الفلسطينيين في ظل الانهيار الصحي للمنظومة الصحية في جنوب وشمال قطاع غزة.