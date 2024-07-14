ابتكار جديد.. علماء روس يحولون رماد الفحم إلى سيراميك

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة العلوم والتعليم الروسية عن ابتكار طريقة جديدة لتدوير النفايات الناتجة عن محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم وفقا لما نشرته مجلة تاس الروسية .

ويشير بيان المكتب إلى أن الطريقة المبتكرة تتضمن حرق الرماد على مرحلتين لإنتاج مسحوق كربيد السيليكون أولا ومن ثم الحصول على السيراميك باستخدام طريقة تلبيد البلازما بالشرارة.

استخدم الباحثون في هذه الدراسة رماد الفحم الناتج عن عمل محطة ريفتنسكايا الحرارية في مقاطعة سفيردلوفسك.

وأظهرت النتائج أنه على عكس التجارب السابقة التي أجريت في السنوات الأخيرة، حصل الباحثون على منتجات ذات مستوى مرتفع ووفقا لهم بالنظر للخصائص القيمة للسيراميك الذي حصلوا عليه، يمكن استخدامها على نطاق واسع لكونها اقتصادية.

وتضمنت العملية إذابة أكثر من 85 بالمئة من الأمونيوم الموجود في الرماد باستخدام خليط من حمض الكبريتيك وثنائي كبريتات الأمونيوم وتسخينه إلي درجة كبيرة أعلى من درجة غليانه في خزان مغلق.

وأصبحت البقايا بعد الترشيح بمثابة مادة أولية للحرق لاحقا وحصل الباحثون من خلط هذه البقايا مع الكربون وحرقه في فرن على مسحوق كربيد السيليكون وحدد الباحثون خلال التجربة تأثير درجة الحرارة وكتلة عامل الاختزال على تكوين كربيدات السيليكون والحديد والتيتانيوم. ولاحقا استخدموا المسحوق في إنتاج عينات السيراميك التجريبية.

وسمحت طريقة تلبيد البلازما بالشرارة بالحصول على نموذج أولي لعينة من السيراميك في خمس دقائق فقط وأظهرت الخواص الميكانيكية الأساسية لعينة السيراميك كالصلابة والقوة وأنها مطابقة تماما للعينات الصناعية.