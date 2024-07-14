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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي يورو 2024

يورو
يورو
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تتطلع انظار الساحرة المستدير إلى ملعب “ الأولمبي ”ببرلين، الذي يستضيف نهائي يورو 2024 بين إسبانيا و إنجلترا، والتى تجمعهما، مساء اليوم الأحد.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة نهائي يورو 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

تنقل  المبارة عبر قناتي:

بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس

بي إن سبورتس إتش دي 2 ماكس

معلق مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024


أسندت مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» مهمة التعليق على أحداث اللقاء، لمعلقين:

بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس: المعلق عصام الشوالي.

بي إن سبورتس إتش دي 2 ماكس: المعلق حسن العيدروس.

ببرلين نهائي يورو إنجلترا