تعرف على القنوات الناقلة لنهائي يورو 2024

الأحد 14/يوليو/2024 - 11:05 ص

تتطلع انظار الساحرة المستدير إلى ملعب “ الأولمبي ”ببرلين، الذي يستضيف نهائي يورو 2024 بين إسبانيا و إنجلترا، والتى تجمعهما، مساء اليوم الأحد.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة نهائي يورو 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

تنقل المبارة عبر قناتي:

بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس

بي إن سبورتس إتش دي 2 ماكس

معلق مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024



أسندت مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» مهمة التعليق على أحداث اللقاء، لمعلقين:

بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس: المعلق عصام الشوالي.

بي إن سبورتس إتش دي 2 ماكس: المعلق حسن العيدروس.