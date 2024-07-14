تعرف على القنوات الناقلة لنهائي يورو 2024

تتطلع انظار الساحرة المستدير إلى ملعب “ الأولمبي ”ببرلين، الذي يستضيف نهائي يورو 2024 بين إسبانيا و إنجلترا، والتى تجمعهما، مساء اليوم الأحد.
القنوات الناقلة
تنقل مباراة نهائي يورو 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.
تنقل المبارة عبر قناتي:
بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس
بي إن سبورتس إتش دي 2 ماكس
معلق مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024
أسندت مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» مهمة التعليق على أحداث اللقاء، لمعلقين:
بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس: المعلق عصام الشوالي.
بي إن سبورتس إتش دي 2 ماكس: المعلق حسن العيدروس.