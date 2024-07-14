تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 587 شاحنة و 135 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 323 شاحنة و 110 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 264 شاحنة و 25 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل، كما تم تداول 2900 طن بضائع و225 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي بريدج، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1155 راكب بموانيها.

