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الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد 14 يوليو 2024، أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 182، 364 يوم، بالتنسيق مع وزارة المالية.

يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا.

فيما يتم طرح عطاء سندات بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام “المتعاملون الرئيسيون” في السوق الأولية وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

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