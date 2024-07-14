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الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي يورو.. تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخبي إسبانيا و إنجلترا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ساعات قليل،  تفصلنا عن انطلاق مباراة نهائي يورو 2024 ، والتى تجمع بين إسبانيا وإنجلترا، مساء اليوم الأحد ، على الملعب الأولمبي ببرلين.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الإسباني بتشكيل مكون من :

في ‏حراسة المرمى: اوناي سيمون.
‏خط الدفاع : دانيل كارفخال، ايمريك لابورت، ‏لي نورمان، مارك كوكوريلا.

‏خط الوسط : داني اولمو، رودري، فابيان رويز.

الهجوم: لامين يمال، الفارو موراتا، نيكو ويليامز

فيما يدخل منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل مكون من: 

‏حراسة المرمى:جوردان بيكفورد.
‏خط الدفاع : لوك شو، مارك جيهي، جون ستونز، كايل والكر.

‏خط الوسط :جود بيلينجهام، ديكلان رايس، كوبي ماينو.

‏خط الهجوم: هاري كين،  بوكايو ساكا، فيل فودين

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