نهائي يورو.. تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخبي إسبانيا و إنجلترا

الأحد 14/يوليو/2024 - 11:02 ص

ساعات قليل، تفصلنا عن انطلاق مباراة نهائي يورو 2024 ، والتى تجمع بين إسبانيا وإنجلترا، مساء اليوم الأحد ، على الملعب الأولمبي ببرلين.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الإسباني بتشكيل مكون من :

في ‏حراسة المرمى: اوناي سيمون.

‏خط الدفاع : دانيل كارفخال، ايمريك لابورت، ‏لي نورمان، مارك كوكوريلا.

‏خط الوسط : داني اولمو، رودري، فابيان رويز.

الهجوم: لامين يمال، الفارو موراتا، نيكو ويليامز

فيما يدخل منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل مكون من:

‏حراسة المرمى:جوردان بيكفورد.

‏خط الدفاع : لوك شو، مارك جيهي، جون ستونز، كايل والكر.

‏خط الوسط :جود بيلينجهام، ديكلان رايس، كوبي ماينو.

‏خط الهجوم: هاري كين، بوكايو ساكا، فيل فودين