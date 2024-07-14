نهائي يورو.. تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخبي إسبانيا و إنجلترا

ساعات قليل، تفصلنا عن انطلاق مباراة نهائي يورو 2024 ، والتى تجمع بين إسبانيا وإنجلترا، مساء اليوم الأحد ، على الملعب الأولمبي ببرلين.
ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الإسباني بتشكيل مكون من :
في حراسة المرمى: اوناي سيمون.
خط الدفاع : دانيل كارفخال، ايمريك لابورت، لي نورمان، مارك كوكوريلا.
خط الوسط : داني اولمو، رودري، فابيان رويز.
الهجوم: لامين يمال، الفارو موراتا، نيكو ويليامز
فيما يدخل منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى:جوردان بيكفورد.
خط الدفاع : لوك شو، مارك جيهي، جون ستونز، كايل والكر.
خط الوسط :جود بيلينجهام، ديكلان رايس، كوبي ماينو.
خط الهجوم: هاري كين، بوكايو ساكا، فيل فودين