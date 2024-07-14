مطران إيبارشية القوصية: المهرجان الرياضي يعطي فرصة للتعارف بين شباب الكنائس

شهدت ، ملاعب كنيسة السيدة العذراء بالمنشاة الكبرى، امس السبت، مباريات كرة القدم والتنس الطاولة والكرة الطائرة بين فرق كنائس الايبارشية، والتي ينظمها الاب يوحنا ماهر راعى كاتدرائية قلب يسوع بالقوصية والاب وسيم وهيب راعى كنيسة مارجرجس بابوجبل .

وجاء ذلك بحضور الأنبا مرقس مطران ايبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، في اطار النشاط الصيفي الذي تنظمه لجنة الانشطة بالايبارشية.

وخلال حضور المطران بين الاطفال والشباب أمس، قال الأب المطران : " لا شك ان هذه الأنشطة تعطي فرصة للتعارف بين شباب الكنائس وهي مجال خصب لتعلم الفضائل والقيم المسيحية المطلوبة حيث يسود جو من الفرح والبهجة بين الفرق المشاركة خلال فعاليات المهرجان الرياضي فضلأ عن المنافسة الشريفة " .

كان الانبا مرقس مطران الايبارشية قد حرص على مشاركة الشباب في هذا اليوم واعطى نيافته كلمة تشجيع اكد فيها على ان التنافس مهم ولكن الاهم هو المحبة والاحترام .

كما قدم الاب المطران شكر خاص للاب اثناسيوس الوكيل العآم وراعي كنيسة السيدة العذراء بالمنشأة الكبرى على كرم الاستقبال كذلك شكره كل الشباب الذين يعاونوه من ابناء الرعية المباركة .