سلامة الغذاء: إصدار 816 إذن تصدير حاصلات زراعية لـ593 شركة خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 25 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 6 - 12 يوليو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 30 زيارة، و أصدرت الإدارة 816 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 593 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3600 رسالة بنحو 175 ألف طن لعدد 1440 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 485 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدر البصل الطازج قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 20 ألف طن، تليه البطاطس بإجمالي 15 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 12 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنف بنحو 50 ألف طن.

ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 20 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 11 ألف طن، ثم الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 65 صنف بنحو 45 ألف طن.

ومثلت ( السعودية والسودان وليبيا وروسيا ) أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 170 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 640 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 540 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 450 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1830 رسالة بنحو 300 ألف طن لعدد 775 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 145 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة ولحوم مجمدة من 86 دولة، ومثلت رومانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها روسيا، أوكرانيا، أمريكا والبرازيل

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 350 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 244 رسالة.