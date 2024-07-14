تسارع ضربات القلب.. مخاطر عديدة لحقن التنحيف

ظهرت خلال السنوات الماضية عدة انواع من حقن التنحيف وخسارة الوزن وبعض منها اصبح منتشر بشكل كبير الأشهر الماضية، ولجأ له عدد كبير من الناس كحيلة سهلة وسريعة لخسارة الوزن دون أن يعرفون المخاطر التي تسببها تلك الحقن، خاصة أن الكثير من المشاهير حول العالم أعلنوا تجربتهم لها ونتائجها الفعالة معهم وتبرز “البوابة نيوز” مخاطر حقن التنحيف وفقا لموقع healthline.



-أضرار حقن التنحيف:

*حدوث إنخفاض في مستويات السكر في الدم.

*التهاب البنكرياس.

*تسارع ضربات القلب.

*اضطرابات في المرارة.

*حدوث مشاكل في الكلى.

*حدوث رد فعل تحسسي مثل التورم في الوجه والشفتَين واللسان والحلق والإغماء والدوار والمشاكل في البلع والتنفس أو الطفح الجلدي والحكة.

*مظهر غير صحي للبشرة والجلد ترهل ووجه شاحب ولون بشرة يميل الى الاصفرار.