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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تسبب أورام خبيثة.. تعرف على مخاطر التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشف الدكتور إيغور سامويلينكو كبير الباحثين في قسم الأورام الجلدية بمركز بلوخين لبحوث علم الأورام عن أضرار التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية لتسببها فى ظهور الأورام الجلدية الخبيثة وفقا لما نشرته مجلة تاس الروسية للأنباء.

ويقول كبير الباحثين: لا تؤدي الأشعة فوق البنفسجية إلى تحول خلايا الجلد الطبيعية فورا إلى خلايا خبيثة ولكنها تترك آثارا غير مرئية للعين في الحمض النووي الخاص بها وتساهم في ظهور مثل هذه الأورام بعد 5 - 15 عاما.

وتابع: الأشعة فوق البنفسجية لا تسخن الجلد ولكنها تسبب حروق شمسية والشيخوخة الضوئية وأنواع مختلفة من سرطان الجلد. 

واضاف: كما أن الطقس الحار يمكن أن يشكل خطورة حتى على الأشخاص الأصحاء لأنه يمكن أن يتعرضوا في مثل هذا الطقس لارتفاع درجة الحرارة أو ضربة الشمس، ولهذا يجب على الشخص أن يحمي  بشرته من الأشعة فوق البنفسجية  بارتداء الملابس التي تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) والكريمات التي تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) وعليه خلال فترة أعلى نشاط للأشعة فوق البنفسجية قضاء الوقت في الداخل.

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