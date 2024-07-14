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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأحد

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الأحد - أول جلسات الاسبوع، وبعد مرور أول 20 دقيقة من بداية الجلسة، صعد المؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 28,312.95 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 6,304.07 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 9,123.12 نقطة.

وزاد أيضا مؤشر EGX30" Capped" بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستوى 34,730.54 نقطة.

بينما أنخفض مؤشر الشريعة “EGX 33 Shariah" بنسبة 0.05%، وصولا إلى مستوى 2,732.38 نقطة

وتراجع أيضا مؤشر "EGX ESG" بنسبة 0.03% وصولا لمستوى 5,688.56 نقطة، وكذلك مؤشر “EGX30-TR” بنسبة 0.02%، مسجلا 12,220.9 نقطة.

البورصة مستهل التعاملات شركات اسهم