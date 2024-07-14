"عروض فنية وشعبية".. تعرف على فعاليات اليوم لمهرجان العلمين 2024

قال موفد "القاهرة الإخبارية" من العلمين، محمد جاد، إنه ما زال التفاعل قويًا للغاية على السوشيال ميديا المختلفة لمهرجان العلمين 2024 في نسخته الثانية.

وأضاف، أن السوشيال ميديا يبرز أصداء حفلات يوم الجمعة من ظهور الكينج محمد منير والفنان مدحت صالح في المسرح الروماني في المدينة التراثية، بجانب العروض الفنية الفلسطينية، وعروض الحيوانات الأليفة، وبعض الرياضات التي بدأت منذ الثاني عشر من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن أمس شهد إقبالًا كثيفًا على بعض الرياضات الشاطئية وكرم القدم، بجانب الإقبال الكثيف على رياضة أسرع لاعب في مهرجان العلمين الجديدة، ومسابقة واحد ضد واحد، موضحا: "من المتوقع أن تكون هناك ألعاب التي تجذب جميع الأعمار المختلفة".

ونوه بأن وزارة الثقافة ستقدم فعالياتها اليوم والتي تتمثل في عدد من العروض الفنية والشعبية من جميع محافظات مصر والتي تعكس الفن المصري والتراث الأصيل من جميع المحافظات على مدار الأسبوع، مشيرًا إلى أنه ستختتم وزارة الثقافة بحفل في المسرح الروماني الذي تقدمه إحدى فرق الفنون الشعبية من كل أسبوع.

وتابع، أنه من المرتقب إقامة حفل القيصر كاظم الساهر بإقبال جماهيري كبير للغاية، بجانب المفاجأة التي أعلنت عنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنظمة للحفل والمهرجان بمشاركة الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي أمس اليوم بقيادة المايسترو نادر عباسي.