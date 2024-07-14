بحضور 6 وزراء.. لجنة مجلس النواب تواصل اجتماعاتها لدراسة برنامج الحكومة الجديدة

تواصل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها المكثفة اليوم الأحد 14 يوليو 2024، للاستماع إلى وزراء: (الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري)، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي).

من جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة أن الاجتماعات المكثفة للجنة على مدار أيام عملها شهدت نقاشات موضوعية هادفة بين النواب والوزراء المعنيين بما يؤكد وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، ويعكس حرص النواب والحكومة على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات لمواجهة التحديات الإقليمية وحل الأزمة الاقتصادية.