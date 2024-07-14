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الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الشرقية للدخان تعلن ارتفاع أسعار السجائر

السجائر
السجائر
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اعتمد مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك على منتجات الشركة الشرقية من السجائر، حيث تم التطبيق بداية من يوم الجمعة الماضي الموافق 12 يوليو 2024.
وجاءت زيادة الاسعار علي النحو التالي :

الشرقية للدخان أسعار السجائر