الشرقية للدخان تعلن ارتفاع أسعار السجائر

الأحد 14/يوليو/2024 - 10:48 ص

اعتمد مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك على منتجات الشركة الشرقية من السجائر، حيث تم التطبيق بداية من يوم الجمعة الماضي الموافق 12 يوليو 2024.

وجاءت زيادة الاسعار علي النحو التالي :