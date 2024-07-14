«السبكى» يبحث مع محافظ الإسماعيلية سبل تطوير خدمات الرعاية الصحية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، باللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، في مقر ديوان المحافظة.

اللقاء جاء ضمن جولات تفقد الدكتور أحمد السبكي الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وضمان تقديم أفضل الرعاية الصحية للمواطنين والمتعاملين مع المنشآت الصحية.

وهنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، في بداية اللقاء، اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على توليه هذا المنصب الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة المحافظة نحو تحقيق الرعاية الصحية المتميزة للمواطنين، كما ناقشا خلال اللقاء نتائج زيارة محافظ الإسماعيلية للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظة، وناقشا التطورات الصحية المستمرة والمستقبلية في الإسماعيلية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، زيارته لمحافظة الإسماعيلية، بتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية، وجميع الأقسام المختلفة بالمجمع، بما في ذلك الاستقبال، والطوارئ، والأقسام الداخلية، والأجنحة والغرف الفندقية، والرعايات المركزة، والحضانات، وسكن الأطباء، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة، كما حرص السبكي على استطلاع آراء المواطنين حول تجربتهم ورضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة في المجمع.

وأكمل الدكتور السبكي، جولته التفقدية، في مركزي طب أسرة نفيشة والشهداء، وفي هذه الجولة، تفقد عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية المختلفة في المركزين، وكذلك المعمل والصيدلية، كما استطلع آراء المرضى حول الخدمات الطبية المقدمة ومدى رضائهم عنها، ووجّه بصرف مكافأة شهر لمدير مركز طب أسرة نفيشة، إضافة إلى مكافآة تشجيعية للعاملين في المركز تقديرًا لجهودهم المتميزة في خدمة المرضى، كما شدد على أهمية تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

واختتم الدكتور أحمد السبكي، جولته التفقدية، بعقد اجتماع مع قيادات فرع الإسماعيلية ومدراء المنشآت الصحية لمناقشة التحديات والمقترحات لاستمرار تطوير بيئة العمل والخدمة الصحية، مؤكدًا أن المواطن أهم أولويات الدولة المصرية وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما صرح أنه لولا الإرادة السياسية لما تمكنّا من تحقيق كافة هذه الإنجازات في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية.

وشدد الدكتور أحمد السبكي، على حُسن معاملة المرضى وذويهم، مؤكدًا أن ذلك خط أحمر، كما شدد على أهمية التواصل مع الجمهور وأكد على استمرار الجهود لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المجتمع الصحي، وفي هذا السياق شدد الدكتور السبكي على أهمية الاستماع لملاحظات وآراء المواطنين والمرضى، وتفعيل دورهم في تحسين الخدمات الصحية، مؤكدًا على استمرارية التواصل المباشر مع المجتمع المحلي لضمان تلبية احتياجاتهم وتحسين تجربتهم الصحية.

وأشار الدكتور السبكي، إلى أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة في النظام الصحي، مؤكدًا على ضرورة العمل المشترك للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة.

وأعرب الدكتور السبكي، عن ثقته في قدرة فرق العمل المتميزة في هيئة الرعاية الصحية على مواصلة تحقيق النجاحات والتطورات في خدمة الصحة العامة بالمحافظة، معبرًا عن تقديره الكبير لجهودهم المستمرة والمخلصة في هذا المجال الحيوي.

ومن جانبه، أشاد اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمشروع التأمين الصحي الشامل كأولوية حيوية لتعزيز الرعاية الصحية في المحافظة، وأكد على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية، مع التقدير الكبير للدور البارز الذي تلعبه هذه المنشآت في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل والإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، والدكتور علي جوهر، مساعد المدير التنفيذي لشئون المتابعة والإتصال، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة المتابعة والتقييم، والدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور محمد شعبان، رئيس وحدة حاضنة الأبحاث بالهيئة.

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