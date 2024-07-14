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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المفوضية الأوروبية تعرب عن صدمتها إزاء إطلاق النار على ترامب

رئيس المفوضية الأوروبية
رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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أعربت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن صدمتها إزاء حادث إطلاق النار خلال التجمع الانتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد.

وأعلنت الشرطة في بنسلفانيا عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حالة حرجة بعد إطلاق النار على تجمع لترامب.

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه في التجمع، ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتياله بعد لحظات من اعتلائه المنصة، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" عن  أن اسم المسلح المتورط في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قائلا إنه يدعى توماس ماثيو كروكس.

وقال مسؤول إن ترامب أصيب في أذنه، كما أن المكتب لا يعرف حتى الآن الدافع وراء الهجوم الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين.

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