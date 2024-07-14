الكاردينال بارولين يستعد لزيارة أوكرانيا موفدا من البابا فرنسيس

عين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين موفده الخاص للاحتفالات الختامية لحج المؤمنين الكاثوليك الأوكرانيين الذين يتبعون الطقس اللاتيني إلى معبد برديشيف المريمي، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وسيمثل البابا في هذا المزار العزيز جداً على قلب الكنيسة الأوكرانية، خصوصا وأن الزيارة تأتي في فترة حزينة ومظلمة تعيشها البلاد نتيجة الحرب والعنف.

ووجه الحبر الأعظم رسالة إلى الكاردينال بارولين ذكّر فيها أن هذا المزار المريمي الذي يديره الكرمليون الحفاة أصبح في العام ٢٠١١ مزاراً وطنياً، بيد أن تقليد الحج إلى هناك يعود إلى قرون عدة، وبالتحديد إلى منتصف القرن السابع عشر، عندما قام حاكم كييف Yanush Tyshkevych بتأسيس دير، علامة لامتنانه لله على تحرير البلاد من غزو التاتار، ووهب الدير أيقونة للعذراء مريم "سلطانة الثلوج" كُتبت في القرن السادس عشر. وسرعان ما انتشر تكريم هذه الأيقونة في أنحاء البلاد كلها.

وكتب فرنسيس أن أوكرانيا تحتاج اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى طلب شفاعة العذراء، حاثا جميع المشاركين في هذا الحدث على التضرع لملكة السلام، كي يوضع حد للحرب في أوكرانيا وأنحاء العالم كافة. وسأل بارولين أن يعرب عن قربه من الشعب الأوكراني الحبيب والمعذب.