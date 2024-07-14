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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الصحة» : ميكنة منظومة التكليف والتوزيع الفعال للخريجين باستخدام «مايكروسوفت»

جانب من تدشين المشروع
جانب من تدشين المشروع
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أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن تدشين مشروع ميكنة منظومة التكليف وتوزيع الخريجين ، وذلك بالتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وشركة Link Development.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن هذا المشروع يعد أحد أهم مشاريع التحول الرقمي بوزارة الصحة ، بما يحققه من أهداف الوزارة في تحسين الخدمات الصحية ، وتعزيز الكفاءة في توزيع الموارد الطبية ، بما يدعم رؤية مصر 2030.

وأضاف«عبدالغفار» أنه سيتم استخدام تقنيات مايكروسوفت ، لميكنة خدمة توزيع الخريجين الطبيين بشكل كامل ، عبر مختلف المنشآت الصحية، مما يضمن توزيعاً فعالاً للموارد الطبية ، دعما لقطاع التدريب والبحوث.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إلى أنه خلال حفل إطلاق المشروع وانطلاق الشراكة ، قامت شركة Link Development بالاطلاع على المتطلبات المحددة وأهداف وتطلعات قطاع التحول الرقمي بالوزارة للمشروع، وصياغة خارطة طريق استراتيجية لتحقيق النجاح تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث عرض فريق الخبراء من الشركة خبراتهم الواسعة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، مما يضمن توافق المشروع مع رؤية وزارة الصحة ، وقد أعربت الوزارة عن تقديرها للشركة وثقتها في قدرتها على تنفيذ المشروع بنجاح.

وشهد إطلاق المشروع ، اللواء أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي ، والمهندس خالد متولى مدير مشروعات الصحة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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