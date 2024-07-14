حماس: القائد العسكري محمد الضيف بخير بعد محاولة الاحتلال لاستهدافه

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، ‏نقلا عن مسؤول في حركة حماس، بأن قائد كتائب القسام محمد الضيف بخير بعد محاولة إسرائيلية لاستهدافه أمس.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، أنه "ليس هناك تأكيد" لمقتل قائد الجناح العسكري في حماس محمد الضيف إثر استهدافه مع مسؤول آخر في الحركة الإسلامية في ضربة إسرائيلية بجنوب غزة.

يعتبر محمد الضيف، "العدو رقم 1" بالنسبة لإسرائيل منذ عام 2014، مهندس العملية العسكرية غير المسبوقة التي نفذتها حركة حماس السبت الماضي وباغتت خلالها إسرائيل.

كما يعد قائد كتائب عز الدين القسام من بين "آخر الوجوه البارزة للمقاومة الفلسطينية على قيد الحياة، بعد نجاته من محاولات اغتيال كثيرة".

وأفلت الضيف في مرات عدة من عملاء المخابرات الإسرائيلية الذين أطلقوا عليه اسم المقاتل ذي "تسعة أرواح". ولكنه أصيب بأضرار بدنية كبيرة في محاولة اغتيال سنة 2006 فقد على إثرها البصر وبترت له ساق وذراع.