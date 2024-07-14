اليوم.. الأهلي راحة والفريق يستأنف تدريباته غدا

منح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية اليوم الأحد قبل استئناف التدريبات الجماعية مساء غد الإثنين على ملعب مختار التتش، في بداية التحضير لمباراة مودرن سبورت مساء الثلاثاء المقبل.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وذلك عقب الفوز على بيراميدز أمس 3-2 في الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران للوقوف على بعض الأمور الفنية بعد مواجهة بيراميدز أمس.

وخضع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء بيراميدز لبرنامج استشفائي على هامش المران الجماعي.

وخاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني، واختتم المران بتقسيمة مصغرة بين فريقين من اللاعبين.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف مرانًا بدنيًّا وفنيًّا منفردًا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.