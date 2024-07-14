الخارجية البحرينية تدين القصف الإسرائيلي لمنطقة المواصي في مدينة خان يونس

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها للقصف الإسرائيلي لمنطقة المواصي في مدينة خان يونس بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من النازحين المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وجددت الوزارة - في بيان، اليوم /الأحد/، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - دعوة مملكة البحرين إلى احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن حماية المدنيين والأعيان المدنية، والوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، بموجب القرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.