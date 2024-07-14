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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية البحرينية تدين القصف الإسرائيلي لمنطقة المواصي في مدينة خان يونس

مملكة البحرين
مملكة البحرين
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أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها للقصف الإسرائيلي لمنطقة المواصي في مدينة خان يونس بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من النازحين المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وجددت الوزارة - في بيان، اليوم /الأحد/، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - دعوة مملكة البحرين إلى احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن حماية المدنيين والأعيان المدنية، والوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، بموجب القرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

البحرين المواصي خان يونس غزة