عمر أكيد يحقق المركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى للرماية بالمجر

حقق الرامي عمر أكيد، المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة 25 متر مسدس سريع،

ضمن منافسات بطولة الجائزة الكبرى للرماية بالمجر.

وفي مسابقة بندقية 50 متر جاء الرامي إبراهيم كُريم في المركز السابع في مسابقة البندقية 3 أوضاع رجال برقم مصري وشخصي جديد 585/ 600 وتأهل إلي نهائيات البطولة المقامة بدولة المجر وحصل أيضاً في منافسات البندقية راقد 50 متر علي المركز الثاني والميدالية الفضية، برقم 618,2

ويعتبر هذه البطولة احتكاك قوي ووقوف علي مستوي أبطال المنتخب المصري للرماية قبل أولمبياد باريس2024.

وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالأداء المميز الذي يقدمه الرماة المصريين البطولة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإنجازات تعكس حجم التطور الكبير الذي تعيشه رياضة الرماية في مصر، ويعتبر احتكاك قوي ووقوف علي مستوي اللاعبين قبل أولمبياد باريس.

فيما تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، على دعمهم المتواصل والمتابعة المستمرة من اجل نجاح البطولة.

وأضاف حسني، أن نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة للنهوض بالرياضة المصرية.

الجدير بالذكر أن الدول المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للرماية بالمجر 22 دولة.