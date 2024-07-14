إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تغلق الأجواء فوق مسقط رأس مطلق النار على ترامب

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم /الأحد/، إغلاق الأجواء فوق مسقط رأس مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا.

وذكرت قناة ( الحرة ) الأمريكية أن مطلق النار يدعى "توماس ماثيو كركوس" البالغ من العمر 20 عاما من ولاية بنسلفانيا، مشيرة إلى أن سجلات الناخبين أظهرت أن كركوس مسجل في الكشوف ضمن الجمهوريين، وذلك وفقا لتقارير إعلامية.

يذكر أن شرطة نيويورك شددت الإجراءات الأمنية عند برج ترامب ومعالم بارزة أخرى في المدينة بعد حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل اثنين من بينهم مطلق النار.