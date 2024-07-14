كوريا الجنوبية تحذر من استخدام الشمالية للأسلحة النووية

ذرت كوريا الجنوبية، اليوم /الأحد/، من أن كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية.

وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية- في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- أنه "لا يوجد أي سيناريو سيتمكن فيه نظام كوريا الشمالية من البقاء بعد استخدام الأسلحة النووية"، ملقية باللوم في التوتر المتزايد في شبه الجزيرة الكورية على النظام الكوري الشمالي، مشيرة إلى أنه "على الرغم من معارضة المجتمع الدولي ومعاناة الشعب الكوري الشمالي، واصل النظام تطوير الصواريخ النووية غير القانونية".

وذكرت أنه بعد أن تبنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "المبادئ التوجيهية للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية" في واشنطن يوم الخميس، حذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول والرئيس الأمريكي جو بايدن من أن أي هجوم نووي كوري شمالي ضد كوريا الجنوبية سيقابل برد "سريع وساحق وحاسم".

وأضافت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنه "من التناقض" من جانب كوريا الشمالية إدانة سول وواشنطن لصياغة مبادئ توجيهية مشتركة للردع النووي، في حين أن بيونج يانج هي التي تهدد باستخدام الأسلحة النووية.

ومن المتوقع أن تعمل المبادئ التوجيهية للحليفين على توسيع نطاق تخصيص الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، من خلال زيادة وتيرة ومستوى انتشارها خلال زمن الحرب ووقت السلم.