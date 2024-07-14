التصريح بدفن شاب لقي مصرعه في حادث بالشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من جرار محمل بكابلات كهربائية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العاشر الجامعي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور قسم العاشر من رمضان يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي بوصول "عبدالحميد هلال" 24 عاما مقيم بمحافظة الفيوم جثة هامدة وتبين من التحريات الاولية سقوط الشاب من اعلي الجرار مما أسفر عن وفاته وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.