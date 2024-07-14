أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 559 ألفا و90 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 559 ألفا و90 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1320 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و206 دبابات و15 ألفا و811 من المركبات المدرعة و15 ألفا و262 من النظم المدفعية و1119 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و890 من أنظمة الدفاع الجوي و2397 من صواريخ كروز و361 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2566 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و20 ألفا و538 من المركبات وخزانات الوقود و12 ألفا و208 طائرات بدون طيار".