رؤساء أمريكا ومحاولات الاغتيال.. جون كينيدي الأشهر.. وبوش نجا منها.. وعدة محاولات استهدفت أوباما

أعادت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء تجمع انتخابي في بنسلفانيا إلى الأذهان محاولات الاغتيال التي تعرض لها قادة الولايات المتحدة السابقين من قبل، ونرصدها في هذا التقرير:

محاولات اغتيال نجحت

—الرئيس الأمريكي الـ16 أبراهم لينكولن الذي اغتيل في أبريل 1865 أثناء حضوره مسرحية قريبنا الأمريكي في مسرح فورد وكانت الحرب الأهلية الأمريكية على وشك الانتهاء.





-الرئيس الأمريكي الـ20 جيمس جارفيلد الذي اغتيل في يوليو 1881 قبل أن يكمل شهره الرابع في البيت الأبيض، وأطلق النار عليهشخص يدعى تشارلز جيه جوتو في محطة بولتيمور وبوتوماك في واشنطن كان دافع غوتو للقتل هو الثأر حيث كان متخيل أنه مدين لهبالتسبب في الفوز بالانتخابات.





-الرئيس الأمريكي الـ25 وليام ماكينلي في سبتمبر 1901 في نيويورك، أثناء تواجده في قاعة معبد الموسيقى بمعرض أمريكا الشامل فينيويورك، وأثناء ما كان ماكينلي يحيي جمهوره عندما أطلق عليه شخص فوضوي النار، حيث كان بنتمي إلى فوضاوية سياسية.





-الرئيس الأمريكي الـ35 للولايات المتحدة جون أف كيندي الذي اغتيل في ولاية تكساس في 1963، والذي يعد الحادث الأشهر في الولايات المتحدة، حيث اغتيل جراء إطلاق أعيرة نارية قاتلة من قبل جندي مشاة البحرية الأمريكية سابق من كمين في مبنى قريب.





محاولات فاشلة

وأما عن محاولات الاغتيال الفاشلة للقادة الأمريكيين كانت:

-الرئيس الأمريكي الـ39 جيمي كارتر

حيث ألقت الشرطة الأمريكية في 5 مايو 1979 القبض على شخص يدعى ريموند لي هارفي، خارج مركز تسوق سيفيك في لو انجليس قبل 10 دقائق فقط من موعد إلقاء الرئيس كارتر كلمته هناك. وكان يحمل مسدسا وعدة مخازن، وزعم أنه عضو في خلية خططت وسعتلاغتيال كارتر.





-الرئيس الأمريكي الـ 40 رونالد ريجان

حيث كاد الرئيس الأمريكي الأسبق ريجان أن يفقد حياته في 30 مارس 1981. حيث تعرض لحادث إطلاق نار أصيب بسببه في صدره إلا أنه تم انقاذه.





-الرئيس الأمريكي الـ 42 بيل كلينتون

وكان الرئيس الأسبق بيل كلينتون هدفا لعدة مؤامرات اغتيال خلال فترته الرئاسية في البيت الأبيض، ثلاثة منها في عام 1994.

-الرئيس الأمريكي الـ 43 جورج بوش الابن

تعرض جورج بوش الابن إلى محاولة اغتيال حيث أطلق الموظف السابق في دائرة خدمات الإيرادات الداخلية IRS روبرت بيكيت والذي كان يعاني من أمراض نفسية عدة طلقات على البيت الأبيض في فبراير 2001 قبل أن يقوم أحد ضباط الحماية بإصابته في الركبة خلال تبادلالنار معه. وكان الرئيس جورج بوش حينها يمارس رياضته في حديقة البيت الأبيض.

وفي 2006 وحين كان جورج بوش برفقة الرئيس الجورجي آنذاك ميخائيل ساكاشفيلي أثناء تجمع في العاصمة الجورجية تبليسي، ألقى أحد القوميين الجورجيين قنبلة يدوية باتجاه الرئيسين والمسؤولين الآخرين، لكن القنبلة لم تنفجر.

-الرئيس الأمريكي الـ 44 بارك أوباما

تعرض أوباما لعدة محاولات للاغتيال، حين كان باراك أوباما مرشحا رئاسيا في 2008 خطط بول شيلسمان ودانيال كاورت لقتل 102 أمريكي من ذوي الأصول الأفريقية، وكان أوباما واحدا من أهداف الاغتيال، لكن الشرطة استطاعت اعتقالهما قبل أن ينفذا خطتهما بوقتطويل.





وفي عام 2011 أطلق أوسكار راميرو أورتيغا هيرنانديز النار على البيت الأبيض، لكنه سبب حادثا خلال فراره بالسيارة، واعتقلته الشرطةوزعم هيرنانديز أن أوباما كان ضد المسيح.

وفي أبريل 2013 تم اختبار رسالة كانت موجهة إلى أوباما وعثر على سم الريسن فيها، وحكم على مرسل الرسالة جيمس إيفيرت دوتشكيب السجن 25 عاما.