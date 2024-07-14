كولر يطبق سياسة التدوير بين الشناوي وشوبير

استقر السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادي الأهلي ، على استمرار سياسة التدوير بين الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير في حماية عرين المارد الأحمر بالمباريات المقبلة.

ودفع كولر بمصطفى شوبير أساسياً في مباراة الأهلي والطلائع التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد، ثم أعاد محمد الشناوي أساسياً في مباراة الأهلي وبيراميدز التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويرغب كولر في إعادة مصطفى شوبير للمشاركة أساسياً في مباراة الألومنيوم بكأس مصر يوم الجمعة المقبل.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة الدولي فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

وفى السياق ذاته، قال مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، إنه انتقد أرضية استاد القاهرة، ولكن خلال الـ48 ساعة الماضية شهد الملعب تطويرًا ملحوظًا، وهو ما يستوجب التوضيح، نظرًا للجهد الكبير في وقت قصير.

وأضاف كولر في تصريحات صحفية، بدأنا المباراة بشكل مميز، وأول 20 دقيقة كنا الأفضل، وبعد ذلك دخل المنافس المباراة، وتحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة عن أهمية التماسك والضغط، وبالفعل ظهرت شخصية الفريق في الشوط الثاني، شخصية فريق كبير استطاع العودة من تأخر إلى فوز وحافظ على النتيجة أمام منافس قوي.

وردا على انفعالاته تجاه التحكيم: كنت هادئًا جدا تجاه التحكيم، ولم تكن هناك قرارات تستوجب أي انفعال نحو طاقم التحكيم.

أضاف: نتعامل مع ظروف المباريات وضغط الأجندة والإصابات من خلال التدوير وتجهيز كل اللاعبين للمشاركة في أي وقت يحتاجه الفريق، ونخوض عددًا كبيرًا من مباريات الدوري خلال شهرين بأداء مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا امر صعب للغاية ولكن نتعامل مع الموقف.

وعن طريقة اللعب قال كولر: الأهلي أكثر فريق يلعب كرة على الأرض في مصر وكذلك في إفريقيا، ولكن تحكمنا ظروف مباريات وفرق وملاعب تجعلنا نؤدي بأكثر من نمط مختلف ويتم تغييره حتى أثناء المباريات.