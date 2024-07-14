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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيسة الوزراء الإيطالية تعرب عن تضامنها مع ترامب بعد محاولة اغتياله

جورجا ملوني رئيسة
جورجا ملوني رئيسة الوزراء الإيطالية
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أعربت جورجا ملوني رئيسة الوزراء الإيطالية، عن تضامنها مع الرئيس الامريكي السابق ترامب بعد محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي، وذلك وفقا لفضائية "القاهرة الإخبارية"،اليوم الأحد.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" عن  أن اسم المسلح المتورط في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قائلا إنه يدعى توماس ماثيو كروكس.

وقال مكتب التحقيقات في بيان: "حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي توماس ماثيو كروكس، 20 عامًا، من بيثيل بارك، بنسلفانيا، باعتباره المتورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 يوليو، في بتلر، بنسلفانيا".

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