جولة مفاجئة.. وزير النقل يتفقد محطة مصر لمتابعة انتظام العمل

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزيرالصناعة والنقل، جولة تفقدية مفاجئة بمحطة مصر للسكك الحديدية برمسيس وذلك لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وتفقد الوزير، الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر والمول التجاري، مشددا على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين ، وذلك لتسهيل تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية.

كما أكد الوزير، ضرورة أن يتسابق الجميع لخدمة الركاب واستمرارية تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية والتي أصبحت ملموسة على ارض الواقع.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى ضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه مع ضرورة القيام بأعمال التأمين بشكل مستمر والتأكيد على نظافة كافة المحطات وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في كافة المحطات وكذلك ضرورة المحافظة على انتظام جداول التشغيل ومواعيد قيام القطارات ووضع خطة تشغيل مرنة يتم تنفيذها وفقا لعدد الركاب الوارد في قاعدة البيانات الخاصة بمشغولية القطارات على مختلف الخطوط وخاصة خطوط وجه قبلي.

وأضاف، أن على الجميع أن يتسابق لخدمة المواطنين وجمهور الركاب والعمل على مدار الساعة للارتقاء الدائم بالهيئة و تقديم خدمات محترمة ونظيفة وامنة للركاب كما شدد على استمرار التعاون مع شرطة النقل والمواصلات في تحقيق الانضباط داخل المحطات والأرصفة والقطارات بما يساهم في تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب والاعلان الدائم عن طرق حجز تذاكر القطارات للتسهيل على الركاب.