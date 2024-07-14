إدانات دولية بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أدان عدد من قادة مسئولي العالم، محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي "دونالد ترامب" خلال تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا.

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي - حادث إطلاق النار الذي أدى إلى إصابة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.. مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذا العنف.

وقال "شعرت بالفزع عندما علمت بنبأ إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء تجمع انتخابي في بنسلفانيا، مثل هذا العنف ليس له مبرر ولا مكان له في أي مكان في العالم، ولا ينبغي أن يسود العنف أبدا".

وأعرب زيلينسكي عن تعازيه لأسر ضحية المسلح، الذي كان أحد الحاضرين في التجمع الانتخابي.. معربا عن تمنياته بأن تخرج أمريكا أقوى من هذا الحدث.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنها تشعر بصدمة إزاء محاولة اغتيال ترامب، وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد صدمت بشدة من حادث إطلاق النار الذي وقع خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب".

وقالت: "أتمنى الشفاء العاجل لدونالد ترامب وأقدم التعازي لعائلة الضحية البريئة".. مؤكدة أن العنف السياسي ليس له مكان في الديمقراطية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن "العنف السياسي غير مقبول أبدا".

كما أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم على ترامب.

يشار إلى أن الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب كان يعقد مهرجانا انتخابيا حاشدا عندما دوى تم إطلاق نار أدى إلى إصابته في أذنه خلال هذا الهجوم الذي تسبب أيضا في مقتل شخصين من بينهم مطلق النار وإصابة اثنين آخرين.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حدد في وقت سابق هوية مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا ويدعى "توماس ماثيو كروكس" ويبلغ من العمر 20 عاما من ولاية بنسلفانيا.