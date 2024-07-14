كولر يدرس إعادة أفشة لتشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي ، عودة محمد مجدى أفشة صانع العاب الفريق للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر في مواجهة مودرن سبورت المقبلة بالدوري الممتاز .

ويرغب كولر فى إعادة أفشة لتشكيل الأهلي الأساسى بعدما تطور أداء اللاعب بشكل ملحوظ، بجانب نجاحه فى تسجيل هدف الحسم فى مباراة بيراميدز الأخيرة، رغم مشاركته كبديل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة الدولي فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلي ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقي.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.