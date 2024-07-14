جمهوريون أمريكيون يطالبون بتحقيق عدالة سريعة بعد محاولة اغتيال ترامب

طالب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري مايك لي، بضرورة تحقيق عدالة سريعة، وذلك بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي بولاية بنسيلفانيا.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن "النائب الجمهوري مايك كولينز، دعا المدعي العام لمقاطعة (بتلر) في ولاية بنسلفانيا إلى تحقيق عدالة سريعة".

وقد أعلنت مصادر أمريكية، اليوم /الأحد/، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، حدد هوية مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

ونقلت (الحرة) الأمريكية عن المصادر قولها: "إن مطلق النار على ترامب، يدعى توماس ماثيو كروكس (20 سنة) من ولاية بنسلفانيا".

وقد أعلنت شرطة الولاية، صباح اليوم، مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر إطلاق النار على المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، خلال مخاطبته لتجمع انتخابي حاشد.