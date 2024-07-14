الإمارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية باستهداف خيام النازحين في خان يونس بغزة

أدانت الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان اليوم /الأحد/، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، ولفتت إلى أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.