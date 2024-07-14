مسقط رأس منفذ حادث ترامب.. الطيران الأمريكية تعلن إغلاق المجال الجوي لبيثل بارك

أعلنت إدارة الطيران الأمريكية، إغلاق المجال الجوي لبيثل بارك حيث كان يعيش المشتبه به في إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

ونجا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من محاولة اغتيال بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وكان للحدث ردود فعل واسعة داخل وخارج أمريكا وصلت لقول البعض إن هذه اللحظة حسمت مصير الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح ترامب.

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" عن أن اسم المسلح المتورط في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قائلا إنه يدعى توماس ماثيو كروكس.

وقال مكتب التحقيقات في بيان: "حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي توماس ماثيو كروكس، 20 عامًا، من بيثيل بارك، بنسلفانيا، باعتباره المتورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 يوليو، في بتلر، بنسلفانيا".