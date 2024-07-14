ماكرون يدين محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدا أن هذا العمل "مأساة لديمقراطياتنا".

وفي تغريدة على منصة "إكس"، وجه ماكرون خالص تمنياته بالشفاء العاجل لترامب، عقب محاولة الاغتيال التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، قائلا "إنها مأساة لديمقراطياتنا وفرنسا تشارك الشعب الأمريكي صدمته وغضبه".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تعرض لمحاولة اغتيال أصيب على إثرها بجروح في أذنه اليمنى، فيما كان يلقي بكلمة خلال تجمع انتخابي حاشد بولاية بنسيلفانيا في إطار الانتخابات الرئاسية.