الأمم المتحدة تجدد قلقها العميق إزاء سلامة الموظفين الأمميين والإغاثيين المحتجزين في اليمن

جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قلقه العميق إزاء سلامة موظفي الأمم المتحدة اليمنيين، والعاملين في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني والشركاء الذين تم احتجازهم تعسفيا من قبل جماعة الحوثي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال دوجاريك: إنه مر الآن أكثر من شهر منذ أن تم احتجاز غالبيتهم تعسفيا، مشيرا إلى أن أربعة من الزملاء في الأمم المتحدة تم احتجازهم منذ عام 2021.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن كبار المسؤولين لدى الأمم المتحدة يواصلون العمل من خلال جميع القنوات الممكنة لتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا.

ودعا الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم جميعا، مطالبا أن يتم التعامل معهم باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين.

وتابع المتحدث: "نحن، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والبعثات الدبلوماسية، والمجتمع المدني، وغيرهم من موظفي الشركاء، لا ينبغي أن نُستهدَف أبدا، ولا ينبغي أبدا اعتقالنا أو احتجازنا أثناء قيامنا بمهامنا لصالح الشعب اليمني".

وكرر تعبير الأمين العام عن التقدير العميق للعمل القيم الذي قام به موظفو الأمم المتحدة وموظفو الشركاء لمحاولة تخفيف معاناة الشعب اليمني.