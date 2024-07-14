توقف عضلة القلب والموت المفاجئ يخيم على الوسط الرياضي.. "أطباء" يوضحون الأسباب ويقدمون روشتة نصائح للمواطنين لحماية القلب

حالة من الحزن تسيطر على الوسط الرياضي بعد رحيل اللاعبة شذى نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي، واللاعب أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر وذلك بعد توقف مفاجئ لعضلة القلب.

تعرض اللاعب أحمد رفعت للسقوط مغشيا عليه أثناء مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري شهر مارس الماضى، بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وعاد للحياة مرة أخرى بعد توقف عمل القلب قرابة ساعة ونصف، إلا أن حالته الصحية تدهور بشكل مفاجئ وتلقى الجميع خبر وفاته.

كما تعرضت اللاعبة شذى نجم، لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، وتوقفت عضلة القلب خلال أحد التدريبات في يونيو الماضي، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى، لإجراء عمليات الإنعاش القلبي ووضعها على جهاز التنفس الصناعي، ثم توفت أمس السبت.

أصبح توقف عضلة القلب المفاجئ، ظاهرة مقلقة تُهدد حياة الشباب في مختلف أنحاء العالم، خلال التقرير التالي، تناقش "البوابة نيوز" مع بعض الأطباء أسباب توقف عضلة القلب وطرق الوقاية لتجنب حدوثها.

أسباب توقف عضلة القلب

بدوره، يوضح الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، أن السبب الأكثر شيوعًا لتوقف القلب المفاجئ هو بعض أمراض القلب منها اضطراب النظم القلبي، حيث تسبب إشارات القلب السريعة غير المنتظمة ارتجاف الحجرتين السفليتين للقلب بلا جدوى بدلاً من انقباضهما لضخ الدم.

ويتابع "عبد الحميد"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه هناك أسباب أخرى لتوقف عضلة القلب مثل الإصابة بالشريان التاجي أو نوبة توقف عضلة القلب ومشكلات القلب الخلقية في تاريخ مرضي سابق في العائلة، والتدخين وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، والسمنة، ومرض السكر.

ويقول، إنه من ضمن أسباب توقف عضلة القلب هي استخدام العقاقير غير المشروعة، مثل الكوكايين، انخفاض مستويات البوتاسيوم والمغنيسيوم، اضطراب النوم.

نصائح لحماية القلب

وقدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من القلب، منها: "الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية والكافين- الإكثار من تناول الأطعمة كالخضراوات والفاكهة- الابتعاد عن الأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون- ممارسة الرياضة حتى لو نصف ساعة بشكل يومي".

كما يرى الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن قصور الشرايين التاجية وتوقف عضلة القلب والنوبات القلبية تسبب الموت المفاجئ الظاهرة التي انتشرت موخرًا، مشيًرا إلى أن الإجهاد الحراري أيضًا هو أحد اسباب الوفاة خلال الفترة الأخيرة، فلابد من شرب المياه باستمرار لمواجهة التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.