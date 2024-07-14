تنديدا بمجازر الاحتلال بغزة.. إضراب شامل اليوم في طولكرم بالضفة الغربية

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" نبأ عاجل، اليوم الإحد، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، يفيد بإضراب شامل في طولكرم بالضفة الغربية تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأغلقت قوات الاحتلال معظم الطرق المؤدية لمدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، كما قامت جرافات الاحتلال تهدم عددا من المنازل غربي مدينة أريحا بالضفة الغربية.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 282 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية ومواثيق حماية حقوق الإنسان.