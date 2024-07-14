سقوط ضحايا واشتعال للنيران في المنازل.. ماذا يحدث بقرية كوم البقر في البحيرة؟

شهدت قرية كوم البقر التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد أحداث مؤسفة، حيث لقي شخص مصرعه في الحال، جراء وقوع مشاجرة بين عائلتين بالقرية، بسبب أسبقية ري الأراضي الزراعية.

وكشف شهود عيان، بالقرية أن مشاجرة نشبت بين عائلتين طرف أول عائلة"حمادة" وطرف ثاني عائلة "طنطاوي"، بالقرية راح على إثرها شخص من عائلة الطرف الأول ويدعي عبدالعزيز، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتابع الشهود، أن الأحداث شهدت تطورًا سريعًا حيث قام أفراد العائلتين بالتعدي بالضرب على بعضهم البعض، مما نتج عنه إصابة عدد من الطرفين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، كما قام الطرف الأول بإضرام النيران في منازل عائلة الطرف الثاني، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، وقوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المحيطة، وتم اخمادها، وفرض كردونات أمنية حول منازل الطرفين منعا لتجدد الشجار بينهم مرة أخري.