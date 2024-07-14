بايدن يقطع عطلة نهاية الأسبوع ويعود للبيت الأبيض بعد إطلاق النار على ترامب

قطع الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح اليوم الأحد، عطلته الأسبوعية، عائدا للبيت الأبيض، وذلك بعد تعرض الرئيس السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال خلال التجمع الانتخابي بولاية بنسيلفانيا.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن البيت الأبيض قوله - في بيان له - "إن الرئيس بايدن تحدث للمرشح الرئاسي دونالد ترامب بعد إطلاق النار عليه خلال تجمعه الانتخابي".

ومن جانبه، أعلن المدعي العام في مقاطعة بتلر بولاية بنسلفانيا الأمريكية ريتشارد جولدينجر، أن مطلق النار على ترامب كان خارج التجمع الانتخابي.

وقال جولدينجر "إنه لم تتوفر لديه بعد معلومات حول كيفية وصول مطلق النار إلى المكان".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي في ولاية بنسلفانيا قد أكد في وقت سابق أن عملية إطلاق النار على ترامب هي محاولة اغتيال استهدفته، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات عملية الاغتيال وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل لوسائل الإعلام.