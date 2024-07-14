بعد إطلاق النار على ترامب.. مدير الخدمة السرية الأمريكية يدلي بشهادته 22 يوليو

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاحد، بأن لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، دعت مدير الخدمة السرية الأمريكية، للإدلاء بشهادته في 22 يوليو المقبل بعد حادث إطلاق النار على ترامب في بنسلفانيا.

وقد أعلن البيت الأبيض عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى "إحاطة أولية" بشأن الحادث الذي وقع لسلفه والمرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، فجر يوم الأحد، وقوع محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي السابق ترامب أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، حيث أوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وسُمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.

واختفى ترامب عن المنصة ولم يعرف إن سقط أو اختبأ فقط، بينما أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن الحرس الرئاسي قام بسحب ترامب إلى مكان آمن.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" عن أن اسم المسلح المتورط في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قائلا: إنه يدعى توماس ماثيو كروكس.

وقال مكتب التحقيقات في بيان: "حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي توماس ماثيو كروكس، 20 عامًا، من بيثيل بارك، بنسلفانيا، باعتباره المتورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 يوليو، في بتلر، بنسلفانيا".

وأضاف المكتب: "يظل هذا تحقيقًا نشطًا ومستمرًا، ويتم تشجيع أي شخص لديه معلومات قد تساعد في التحقيق على إرسال الصور أو مقاطع الفيديو عبر الإنترنت على FBI.gov/butler أو الاتصال بالرقم 1-800-CALL-FBI".