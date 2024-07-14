بلينكن يدعو إلى إدانة "العنف السياسي" عقب إطلاق النار على ترامب

أعرب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن عن صدمته وحزنه بسبب إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، داعيا إلى إدانة "العنف السياسي".

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد عن بلينكن قوله "إنه لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة"، معربا عن شعوره بالارتياح بأن ترامب بخير.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية قد أعلن في وقت سابق اليوم أن عملية إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب هي "محاولة اغتيال" استهدفته، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات عملية الاغتيال وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل لوسائل الإعلام.