اليونان في مرمى الانتقادات مجددا بسبب سوء معاملتها للمهاجرين

أصدر مجلس أوروبا تقريرا جديدا بشأن سياسة احتجاز المهاجرين في اليونان، حيث دعا أثينا إلى إعادة النظر في سياستها ووضع حد لعمليات الإعادة القسرية وسوء المعاملة.

أوردت ذلك صحيفة "لو دوفينيه ليبريه" الفرنسية، مشيرة إلى أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، التي زارت اليونان في الفترة من 21 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023، "تحث مجددا السلطات اليونانية على تحسين الظروف المعيشية في مراكز الاحتجاز في البلاد" وتدعوها إلى " ضمان معاملة الرعايا الأجانب بكرامة وإنسانية".

وأصدرت لجنة مناهضة التعذيب عدة تقارير انتقادية بشأن اليونان في السنوات الأخيرة، لا سيما في عام 2020، عندما نددت بالفعل بالظروف "اللاإنسانية" لاحتجاز المهاجرين.

وتقول هذه اللجنة إنها قامت هذه المرة "بجمع العديد من الادعاءات الموثوقة والمتسقة بشأن سوء المعاملة الجسدية" التي "ارتكبها ضباط شرطة عمدًا في بعض مراكز الشرطة في أثينا وفي مراكز الاحتجاز قبل ترحيلهم من أميجداليزا وكورينث وتافروس".

وأشار العديد من الأشخاص أيضًا إلى أنهم تعرضوا لسوء المعاملة على يد خفر السواحل عندما تم اعتراضهم في البحر، حسبما أفادت به لجنة مناهضة التعذيب.

ويذكر التقرير مركز كورينث، حيث يتم احتجاز الأشخاص "لمدد تصل إلى 18 شهرًا، في ظروف سيئة للغاية". ونظرا لـ"الوضع الصحي الكارثي" في هذا المركز، "بدأ وباء السل في الانتشار بين قسم كبير من السكان المحتجزين"، حسبما ذكرت لجنة مناهضة التعذيب.